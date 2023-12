Juve Next Gen | con la retrocessione è fallimento | quanti talenti rischi di perdere! | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 11 dicembre 2023) 2023-12-11 17:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: “Se laGen retrocede, il progetto fallisce. Bisogna rimanere in categoria“, ha detto Giovanni Manna dopo aver ricevuto il Premio USSI come dirigente dell’anno. Una dichiarazione forte che non lascia spazio a fraintendimenti. LaGen ha vissuto una prima parte di stagione complicata e si trova al penultimo posto del Girone B di Serie C, anche se con una partita da recuperare. Una situazione che può sorprendere solo in parte visto che i giovani bianconeri si trovano in un girone molto complicato e sono costretti a dover fare a meno nella maggior parte delle partite ai “big” come Kenan Yildiz, Dean Huijsen e Joseph Nonge, ormai stabilmente in prima squadra. Ma cosa dice il regolamento? ...