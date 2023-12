Juve-Napoli | Saccani | Nela e Tardelli con opinioni contrastanti sullo screzio tra Gatti e Kvaratskhelia

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 11 dicembre 2023): sul finire del primo tempo,ha colpitoprobabilmente alla ricerca del pallone, pronta reazione e giallo per l’attaccante dela ‘Novantesimo minuto’ su Rai 2 parlano dellotrain, che ha portato un giallo all’azzurro. Massimiliano, ex arbitro, commenta così le immagini della moviola: “Orsato, che secondo me ha fatto una prestazione impeccabile, ammonisce giustamente Kvara per il gesto plateale su. Abbiamo criticato tante volte il difensore dellantus, ma stavolta non ha fatto nulla di cui ...