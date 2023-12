Juan Jesus | «Mazzarri ci sta dando la consapevolezza che non siamo giocatori finiti»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 dicembre 2023)in conferenza alla vigilia di Napoli-Braga di Champions. «Domani ci giochiamo tanto, il passaggio del turno, ultime tre partite sempre in crescita, piano piano il Napoli sta tornando quello chesempre stati, stiamo ritrovando la fiducia giusta anche a livello mentale, sono momenti difficili, i ragazzi sono comunque giovani, con la Juve abbiamo giocato una bellissima partita». «Manca fare gol,meno lucidi. Tornerà, abbiamo iniziato già a dare segnali importanti, domani spero che ritroveremo serenità giusta per noi, il popolo, la città». Grande entusiasmo con. «Il mister lo conosco da tanto, ci stalache non, ci sono piccole cose da sistenare in ...