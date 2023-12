Joshua Zirkzee e il bene collettivo

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Nel primo report che arrivò sulla scrivania dell'amministratore delegato del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, c’era scritto: “Rotterdam 10.01.2017. Attaccante alto, veloce, dall’ottima tecnica. Non un centravanti, non un trequartista, difficilmente utilizzabile da esterno. Spiccata propensione all’altruismo e al dribbling”. Chiudeva il messaggio: “Giudizio complessivo: 7,9 o 9,1*”. L’asterisco significava una cosa soltanto: “Serve migliorare molto la resa in area di rigore”. Il Kalle passò l’informativa a Sebastian Dremmler, all’epoca coordinatore del vivaio del Bayern Monaco, e uomo di cui Rummenigge si fidava ciecamente. Dremmler partì per Rotterdam e iniziò a fare su e giù per un paio di settimane. Al ritorno dall’ultimo viaggio Dremmler disse solo cinque parole al Kalle: “Prendilo a qualsiasi prezzo, merita”.arrivò a Monaco di ...