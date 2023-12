Jannik Sinner la statuina più richiesta per il presepe a San Gregorio Armeno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) “La Coppa Davis vinta dall’Italia ha fatto scattare unacontinua di statuine con le sembianze di“. Lo racconta Marco Ferrigno: uno dei riconosciuti maestri presepiali di via San, la “via dei presepi” incastonata nel centro storico di Napoli., il giovane talento del nostro tennis che ha fatto riesplodere la popolarità di questo sport, è del resto primo nella classifica dei personaggi di ‘Un Anno di Ricerche su Google’ e non stupisce abbia superato in popolarità i calciatori, anche quelli che vestono la maglia azzurra del Napoli. Il maestro Ferrigno dice “che nessuno si avvicina per richieste al tennista italiano, neppure le statuine dei calciatori del Napoli, la cui domanda è in deciso calo a causa del complicato avvio di stagione, dopo lo ...