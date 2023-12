Altre News in Rete:

OPPO Showcases its Sustainability Actions at COP28

... OPPO was named one of the 10 Most Innovative Asia - Pacific Companies inby influential ...and carbon footprint on the screen will change based on the number of steps users have taken each, ...

Pmi Day 2023, alla scoperta della Litocartotecnica Pigni srl di Gorla Maggiore varesenews.it

Ja Day 2023, due borse studio a studentesse distinte in ambito Stem Adnkronos

Genova, open day per le vaccinazioni anti covid al via a Cornigliano

Due open day a Genova Cornigliano, a Villa Bombrini, per sensibilizzare la popolazione fragile e non al vaccino: li organizza Asl3 a partire da questo pomeriggio con accesso diretto e gratuito. "Vogli ...

Lulya Rizza e il Modica Gospel Choir presentano ufficialmente “Born on Christmas day”

Il regalo di Natale del Modica Gospel Choir è appena arrivato. Domenica scorsa, alle 14, infatti, è stato pubblicato su YouTube e sulle varie piattaforme il brano “Born on Christmas day”, composto e r ...