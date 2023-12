Italia-Giappone | Urso incontra ministro Spazio | partnership su esplorazione lunare e osservazione Terra

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Prosegue la missione deldelle Imprese e del Made in Italy Adolfoin, con il secondo incontro bilaterale con ilse delloe la Tecnologia, Sanae Takaichi. Al centro del colloquio, la cooperazione spaziale tra l’e il, con un focus su diversi settori, come l’dellae l’spaziale. I ministri, nel corso della riunione, hanno condiviso l’importanza strategica del programma diARTEMIS, lanciato dagli Stati Uniti e che oggi rappresenta una priorità nei rispettivi programmi spaziali nazionali. Ulteriore capitolo affrontato nella riunione è stato ...

Prosegue la missione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in Giappone, con il secondo incontro bilaterale con il ministro ... (strumentipolitici)

Classifica per Nazioni: cosa dicono i numeri La Russia vince ai punti, ma Francia e USA hanno più top100

Per Spagna e, un solo alfiere a tenere alta la bandiera Non se la passa meglio Carlitos che ...in, Canada out Non scontata la presenza delin questa speciale classifica, con ...

Expo 2025, Tropea e lo sguardo al National Day Italia • Meraviglie di Calabria Meraviglie di Calabria

In Giappone test per i razzi a biometano Italia Oggi

WEB DESIGNER GIAPPONESE SCEGLIE SCANNO: “IL MIO POSTO E’ QUI”

Dal Giappone in Italia, da Roma in Abruzzo, alla ricerca della serenità, diventando così la prima giapponese a Scanno. “Ho lavorato per 10 anni a Hiroshima come segretaria in un ufficio di medici ...

WEB DESIGNER GIAPPONESE SI TRASFERISCE A SCANNO DA DOVE LAVORERA’ PER IL SUO PAESE

SCANNO – Dal Giappone in Italia, da Roma in Abruzzo, alla ricerca della serenità, diventando così la prima giapponese a Scanno (L’Aquila). “Ho lavorato per 10 anni a Hiroshima come segretaria in un ...