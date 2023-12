Israle-Hamas | media | si apre spiraglio per negoziare nuovo accordo parziale sugli ostaggi

Leggi su italiasera

(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) – Si starebbendo unoperunper il rilascio degliisraeliani rapiti durante l’attacco diad Israele lo scorso 7 ottobre. A sostenerlo è ‘The Times of Israel’ che cita il canale tv israeliano ‘Channel 12’. “Le condizioni sono mature per un quadro in cui sia possibile iniziare a redigere nuovi accordi, dal punto di vista die di Israele”, ha detto la fonte anonima israeliana all’emittente tv. Unche, secondo quanto trapela, sarebbe “umanitario” e che potrebbe includere le donne, i feriti, i malati e gli anziani. Si ritiene che tra glici siano 15 donne non militari e due bambini: Ariel Bibas, 5 anni, e il ...