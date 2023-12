(Di lunedì 11 dicembre 2023) 11 dic 12:44L'inviato speciale russo per il Medio Oriente, Mikhail Bogdanov, ha avuto colloqui con diverse fazioni palestinesi, tra cui, ...

Altre News in Rete:

Israele: nessun piano per spostare popolazione fuori Gaza | Mosca chiede ad Hamas il rilascio immediato degli ostaggi

11 dic 08:47piano per spostare popolazione fuori da Gaza 'non ha alcun piano per spostare la popolazione palestinese di Gaza fuori dalla Striscia'. Lo ha ribadito il ...

Hamas, nessun ostaggio tornerà in Israele senza negoziati - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Hamas: "Nessun ostaggio tornerà in Israele senza negoziati" Sky Tg24

L'Iran critica gli Usa

Dopo il veto americano su una risoluzione del Consiglio di Sicurezza che chiedeva un «cessate il fuoco umanitario» a Gaza, domani prenderà il via una riunione ...

Gaza, Hamas: "Nessun ostaggio tornerà senza negoziati"

Nessun ostaggio tornerà in Israele senza negoziati. È l'avvertimento di Hamas a Tel Aviv. Il premier Netanyahu invita i miliziani ad ...