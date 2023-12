(Di lunedì 11 dicembre 2023) Con il nuovo film di, Io, il cinema italiano torna a far parlare di se nel mondo. La sua candidatura ai2024 nella categoria del miglior film non in inglese è ufficiale. Io: la candidatura ai GolderIl film aveva già riscosso gran successo al festival del Cinema L'articolo proviene da Il Difforme.

Altre News in Rete:

'Io Capitano' di Matteo Garrone candidato ai Golden Globes 2024

'Io' diGarrone è tra i sei titoli candidati come Miglior Film non in Lingua Inglese ai Golden Globes 2024. 'Continua la meravigliosa avventura di 'Io', dalle dune del deserto ...

Golden Globes 2024, Matteo Garrone candidato per «Io capitano» Corriere della Sera

'Io Capitano' di Matteo Garrone candidato ai Golden Globes QUOTIDIANO NAZIONALE

Golden Globe 2024, tutte le nomination (tifando per "Io capitano" di Garrone)

Io Capitano di Matteo Garrone è tra i candidati ai Golden Globes nella categoria del miglior film non in inglese. Il film su cui l'Italia ha puntato per gli Oscar se la dovrà vedere… Leggi ...

Petrone, il coach di Matteo Arnaldi: “Ruud lo ha sbloccato, si pone obiettivi alti. Stiamo lavorando al servizio”

Matteo Arnaldi ha chiuso la stagione 2023 al 44° posto del ranking mondiale, al termine un'annata nella quale è stato anche 41° a fine ottobre, conquistando gli ottavi di finale agli US Open, le semif ...