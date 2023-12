(Di lunedì 11 dicembre 2023) C'è anche "Io" ditra i candidati ai, nella categoria delnon in inglese . Il verdetto sarà dato il prossimo 7 gennaio, con il...

Altre News in Rete:

'Io Capitano' di Matteo Garrone candidato ai Golden Globes per miglior film straniero

C'è anche "Io" diGarrone tra i candidati ai Golden Globes , nella categoria del miglior film straniero non in inglese . Il verdetto sarà dato il prossimo 7 gennaio, con il film italiano che sfiderà ...

Golden Globe 2024, Matteo Garrone candidato per «Io capitano» Corriere della Sera

"Io Capitano" di Matteo Garrone è tra i candidati ai Golden Globe L'HuffPost

Golden Globes 2024, svelate le nomination: tra i film in gara anche “Io Capitano” di Matteo Garrone

Tra questi, anche “Io Capitano” di Matteo Garrone, inserito dalla giuria nella hit parade dei migliori film non in inglese. La pellicola italiana, che racconta l'odissea di due ragazzi senegalesi in ...

Italnuoto 6 volte d’oro

L'Italnuoto si scatena nell'ultima giornata dei Campionati Europei e conquista 6 medaglie d'oro, due d'argento e un bronzo.