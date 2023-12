‘Io capitano’ di Matteo Garrone candidato ai Golden Globe 2024 come miglior film straniero

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Io capitano (da Rai Cinema) Grande riconoscimento per Io capitano. Già designata per la corsa ai prossimi Oscar, l’ultima opera diretta daè infatti candidata,, ai. Vincitore del Leone d’Argento per la regia a Venezia e del Premio Mastroianni per il giovane interprete Saydou Sarr, è dunque in lizza nel celebre concorso statunitense che premia ie programmi della stagione, la cui cerimonia di premiazione è prevista il prossimo 7 gennaio in diretta dal Beverly Hilton di Beverly Hills. Ad aggiudicarsi l’ambito...