“Io Capitano” candidato al Golden Globe VIDEO

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Pubblicato il 11 Dicembre, 2023 “Io” di Matteo Garrone è tra i candidati ainella categoria del miglior film non in inglese. Il film su cui l’Italia ha puntato per gli Oscar se la dovrà vedere il 7 gennaio con Anatomia di Una Caduta, Past Lives, Society of Snow e The Zone of Interest, Foglie al vento. Per numero di candidature nelle 27 diverse sezioni, l’81esima edizione del premio è dominata da “Oppenheimer” di Christopher Nolan e “Barbie” di Greta Gerwig. “Io” ha vinto al Festival di Venezia il Leone d’Argento, il premio speciale per la regia a Matteo Garrone e il premio Mastroianni per il miglior attore esordiente al protagonista, Seydou Sarr.