“Io capitano” candidato ai Golden Globes

(Di lunedì 11 dicembre 2023) ROMA – “Io”, l’ultimo film di Matteo Garrone già in gara per gli Oscar, figura anche tra i candidati ainella categoria Miglior film non in inglese. Il 7 gennaio 2024 sarà il giorno del verdetto, quando la pellicola si scontrerà con “Anatomia di una caduta”, “Past Lives”, “La società della neve” e “The zone of interest” e “Foglie al vento”. “Io” è stato presentato in concorso a La Biennale di Venezia 2023 e racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Un’Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare. Con Seydou Sarr e Moustapha Fall, “Io” è stato scritto da Matteo Garrone, Massimo Ceccherini, Massimo Gaudioso e Andrea ...