Io Capitano candidato ai Golden Globes 2024 e punta agli Oscar

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Iodi Matteo Garrone è statoaiin qualità di Miglior film straniero. A essere candidati insieme all’ultimo film del regista di Gomorra sono anche Anatomia di una caduta, Foglie al vento, Past Lives, La società della neve e La zona d’interesse. Per il filmmaker romano si tratta della seconda candidatura ainella sua carriera, dopo quella ricevuta nel 2009 per Gomorra. #Ioriceve la nomination ai @nella categoria del Miglior film straniero. In attesa della cerimonia che si svolgerà il 7/01, ci congratuliamo con il film di #MatteoGarrone che l’Italia ha designato per la corsa all’per il Miglior film internazionale. ...

Gareggia nella categoria "Miglior film non in lingua inglese". Anche l'Italia è presente ai Golden Globes, con il film di Matteo Garrone "Io" nella categoria "Miglior film non in lingua inglese". Su questo film, vincitore del Leone d'Argento per la miglior regia e del Premio Marcello Mastroianni all'ultimo Festival di

Con l'annuncio delle nomination per l'81esima edizione dei Golden Globes, si è aperto ufficialmente il periodo dei premi di Hollywood.

"Io capitano" di Matteo Garrone è tra i candidati ai Golden Globes nella categoria del miglior film non in inglese Il film su cui l'Italia ha puntato per gli Oscar se la dovrà vedere il 7 gennaio con