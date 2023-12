Inzaghi supera Conte e Mourinho in un dato Ora l’ultimo step ? TS

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Al momento l’Inter dirappresenta una forza assoluta del campionato di Serie A, con tutti i dati che parlano di primato. Ha, inoltre, più vittorie di, stando ai dati riportati da Tuttosport. BILANCIO ? A testimonianza di un calcio molto bello da vedere, l’Inter quest’anno ha anche numeri impressionanti da capolista assoluta. La squadra diconta il maggior numero di gol fatti in Serie A, più clean sheet di tutte le concorrenti in campionato e una conseguente differenza reti da prima della classe. Alla guida di questa squadra,per il 6 gennaio toccherà la quota di 135 panchine all’Inter. Pochi hanno avuto il privilegio dire quella cifra in nerazzurro. Tra i vari Herrera, Mancini e Trapattoni c’è un fattore in comune, tutti hanno vinto ...

Altre News in Rete:

Un super Zirkzee regala il quarto posto al Bologna

...opta per un retropassaggio criminale che favorisce il recupero da parte dell'olandese che... Qualche timida reazione si è vista ma nulla che impensierisca seriamente Skorupski,sta ...

Napoli: «Con l'Inter sconcertati dall'arbitro». Inzaghi: «Super favoriti In Champions si diceva altro» Corriere della Sera

Simone Inzaghi. Super duello Osimhen-Lautaro. Inzaghi ritrova le vecchie certezze Quotidiano Sportivo

Serie A, Napoli-Inter 0-3: troppo forti i nerazzurri con Calhanoglu, Barella e Thuram

La squadra di Inzaghi supera in trasferta quella di Mazzarri: l’Inter rimane prima a +2 in classifica sulla Juventus Il posticipo domenicale della 14^ giornata di Serie A è un disastro per il Napoli.

Varriale punge la Juve: «L’Inter vince dominando, non solo con difesa e contropiede»

Varriale punge la Juve: «L’Inter vince dominando, non solo con difesa e contropiede». La frecciatina del giornalista Varriale via Twitter ha fatto i complimenti all’Inter dopo la vittoria per 4-0 cont ...