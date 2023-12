Inzaghi | «Sono all’Inter per aprire un ciclo»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Simoneha parlato in conferenza alla viglia della sfida di Champions tra l’Inter e la Real Sociedad. Entrambe le squadre, sicure di essere agli ottavi, si sfideranno per decidere la testa del Girone D. All’andata la partita era finita 1-1. Sentite di essere i favoriti? «Sappiamo che sarà una partita difficile contro un avversario di qualità che in questi anni ha dimostrato molto. Affrontiamo una squadra di assoluto valore, ci vorrà una squadra importante per fare risultato» Su Lautaro che lo considera un allenatore top «Il merito di questo inizio è del gruppo, il percorso sarà pieno di insidie. Sappiamo che il calcio va velocemente». Su un possibile turnover: «Qualcosa cambierò come ho sempre fatto. Abbiamo qualche difficoltà nelle rotazioni perché qualcuno è out, farò valutazioni attente. Abbiamo lavorato al video e in campo, non parlerei di turnover ma di ...