Inzaghi | «Serve il primo posto per un sorteggio più abbordabile!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Simoneha parlato a Sky Sport alla vigilia di Inter-Real Sociedad, match decisivo per ilnel girone D di Champions League. DETERMINATI ?così prima della partita: «Un’ottima squadra, me ne ero già accorto all’andata. Hanno dato continuità, squadra ben allenata con giocatori di grande qualità.grande gara. Dovremo avere lo stesso atteggiamento di sempre, di fronte avremo una grande squadra imbattuta in Champions League e con sole tre sconfitte in Liga.affrontarlo nel migliore dei modi. Per il prestigio, la società, i tifosi e per il, che può essere più abbordabile». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...