Inzaghi presenta Inter-Real Sociedad | oggi conferenza stampa di vigilia

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023)sarà protagonistacon ladi: domani si gioca, match della sesta giornata del Gruppo D di Champions League 2023-2024. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.– Simonetorna a parlare in vista dell’ultima partita del girone di Champions League.è decisiva: chi vince chiude al primo posto, il pareggio premierebbe i baschi per la miglior differenza reti. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle 21 ora italiana allo Stadio Giuseppe Meazza per la sesta giornata del Gruppo D nella ...