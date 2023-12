Intossicazione alimentare per 26 bambini e 4 insegnanti in un asilo nido comunale di Roma. Indagano i carabinieri

Leggi su open.online

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Prurito e rossore agli occhi e alla pelle. Sono i sintomi comparsi subito dopo il pranzo su 26delMameli, in zona Trastevere a, e quattro maestre. Sul posto stamane sono intervenuti i sanitari del 118 e idella compagnia di Trastevere che hanno allertato i colleghi del Nas per delle verifiche nella scuola. Tresono state assistite sul posto. Un dettaglio sulla vicenda: a occuparsi dei pasti della mensa nella struttura sarebbe una ditta esterna. «Abbiamo chiamato il 118 per cautela, ma i sintomi di bimbi esi sono manifestati unicamente come rossore e prurito. Non c’è stata. Le cucine, che qui abbiamo, sono igienizzate. I nas, venuti qui, faranno le opportune verifiche ma ...