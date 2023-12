Inter-Real Sociedad | tre big in panchina? Inzaghi sorprende – Sky

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) L’tornerà in campo già domani in UEFA Champions League per l’ultima giornata del gruppo D contro la. Simonepotrebbere tutti secondo Matteo Barzaghi da Sky Sport. FUORI – L’si è allenata questa mattina ad Appiano Gentile. Il focus è diretto alla partita di UEFA Champions League di martedì sera alle ore 21 contro la. Simoneha in mente diversi cambiamenti nell’undici rispetto alla gara di campionato con l’Udinese: potrebbero partire dallaLautaro Martinez, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. L’argentino lascerà spazio ad Alexis Sanchez, il centrocampista a Davide Frattesi mentre il difensore a Carlos Augusto. Bastoni è stato titolare lo scorso ...