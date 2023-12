Inter-Real Sociedad | scelto il giocatore in sala stampa con Inzaghi

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Alle 15 ci sarà la conferenzaalla vigilia di. Simoneovviamente non sarà da solo, ma al suo fianco un. CONFERENZA ? Sarà Matteo Darmian ilal fianco di Simonein conferenza. I due parleranno dalle 15, ma quindici minuti prima noi di-News.it saremo già live dallaper presentarvi e raccontarvi le parole di mister e allenatore. Domani, ultima partita dei gironi di Champions League. Serve necessariamente vincere.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

Altre News in Rete:

Napoli, Osimhen assente alla rifinitura: il motivo

Il Napoli prepara la sfida di Champions League contro il Braga, assente alla rifinitura di vigilia Osimhen: ecco perchéDopo le sconfitte in fila conMadrid,e Juventus, il Napoli non può più sbagliare e deve rialzarsi. Domani sera, al 'Maradona', contro il Braga, in palio il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Azzurri ...

Inter, un primato che pesa: come cambiano gli ottavi se batte la Real Sociedad - Sportmediaset Sport Mediaset

Inzaghi con due cambi: Inter, la probabile contro la Real Sociedad La Gazzetta dello Sport

Inter d'assalto: un altro primato per evitare le big negli ottavi e... per lo scudetto

Valgono la certezza di evitare squadre come Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern e (quasi certamente) il Barcellona, loro sì già certe del primato: se è vero che l’Inter s’è abituata alle ...

Inter-Real Sociedad, ultimi biglietti disponibili e cancelli di San Siro aperti dalle 18.30: tutte le info utili

Domani sera, nella cornice di San Siro, l'Inter si giocherà il primo posto nel Gruppo D di Champions League contro la Real Sociedad. Sarà una notte bollente, con tanti ...