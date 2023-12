Inter-Real Sociedad | rifinitura in corso Ultima senza Pavard?

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Vigilia died è inlaad Appiano Gentile. Inzaghi gestisce il gruppo a sua disposizione, in vista della partita decisiva di Champions League. LA VIGILIA – È iniziata da pochi minuti lain vista di. Gruppo quasi al completo ad Appiano Gentile, per l’allenamento della vigilia del match decisivo di Champions League. Simone Inzaghi non avrà a disposizione i soliti tre già assenti con l’Udinese: Stefan de Vrij, Denzel Dumfries e Benjamin. Per quest’ultimo però le indicazioni sono confortanti, non è escluso che possa tornare fra i convocati con la Lazio (anche se è improbabile che giochi domenica). Rispetto ad avantieri saranno indisponibili anche ...