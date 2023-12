Inter-Real Sociedad | Inzaghi | “Importante arrivare primi Turnover? No | solo qualche cambiamento”

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Simone, tecnico dell’, èvenuto in conferenza stampa alla vigilia del match della fase a gironi di Champions League 2023/2024 contro la: “Sarà una partita molto difficile contro un avversario di qualità che in questi anni ha dimostrato come cambi poco giocare in casa o in trasferta. Affrontiamo una squadra di assoluto valore e ci vorrà un’per fare risultato. Il nostro percorso sarà lungo e pieno di insidie. Fa piacere che questi quattro mesi si siano fatti nel migliore dei modi, ma il calcio va velocemente e domani è già un test impegnativo. La squadra sa cosa rappresenta. Il primo posto darebbe grandissima fiducia e prestigio alla nostra società. Sarebbe importantissimo ...