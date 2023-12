Inter-Real Sociedad | formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Leggi su europa.today

(Di lunedì 11 dicembre 2023) A caccia del primo posto. L', che ha già staccato il pass per gli ottavi di finale nelle scorse settimane, si giocherà il primato nella sfida con la, in programma martedì 12 dicembre alle 21 a San Siro e valevole per l'ultima giornata del girone D di Champions League. Le due...