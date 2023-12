Inter | Darmian | «Cercheremo di vincere con il giusto atteggiamento»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Le parole di Matteo, esterno dell’, in conferenza stampa prima della sfida contro la Real Sociedad in Champions League Matteoha parlato in conferenza stampa verso–Real Sociedad. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Domani affronteremo una squadra forte ma vogliamo arrivare primi nel girone. La qualificazione è stata meritata sia per noi che per loro. Scenderemo in campo per cercare la vittoria, non sarà facile perché l’avversario ha grandi qualità,dicon il». ERRORI – «Abbiamo imparato molto dagli errori commessi lo scorso anno, siamo un grande gruppo e lo stiamo dimostrando. La stagione è ancora lunga e dobbiamo continuare così». GRUPPO – «Abbiamo un gruppo sano e valido ...