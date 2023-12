Inter | con la Real Sociedad per un traguardo che manca da 19 anni

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Domani si gioca(ore 21.00), ultima giornata del gruppo D di Champions League. I nerazzurri puntano a superare il girone da primi in classifica. Inseguendo inoltre uncheda diverse stagioni. OBIETTIVO UNICO –di domani non è una gara cruciale, in quanto entrambe le squadre ci arrivano con la qualificazione agli ottavi di Champions League già in tasca. Sarà quindi una partita decisiva per sancire i primi due posti del gruppo D. Con i baschi leggermente avvantaggiati sui nerazzurri, in quanto forti di una migliore differenza reti (+5 contro +3). Gli uomini di Simone Inzaghi hanno quindi un unico modo per passare agli ottavi da primi: vincere la gara di domani sera. Centrando così un altro ...