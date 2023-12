Insetti spia | le nuove tecnologie dei servizi segreti per strategie militari | finanziarie e politiche | usati anche a Gaza | registrano fino a 300m di distanza - ESCLUSIVA

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Forse a voi lettori il nome "Centro per lePreliminari" dirà poco o nulla, ma in realtà queste strutture sono molto attive, specialmente in momenti di crisi globale come quelli che stiamo vivendo. I Centri sono sparsi in varie aree geografiche, tra cui Stati Uniti, Emirati Arabi, Cina, Rus