Infrastructure Academy di Hilti Italia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) II edizione dell’: un dialogo per il cambiamento sostenibile Il PNRR come strumento di pianificazione, all’insegna della responsabilità sostenibile, della digitalizzazione e condivisione nel segmento delle infrastrutture Il tempo del cambiamento è qui ed ora, e questa nuova era si chiama PNRR, uno strumento fondamentale per rispondere alle debolezze strutturali dell’economiana. La quintessenza del PNRR è proprio il suo costante dialogo con il tempo: tempo per cambiare, per formare, per rinnovare. L’organizzata dain collaborazione con AIS (Associazione Infrastrutture Sostenibili) ha favorito un clima di scambio tra esperti del settore ed esponenti politici, moderati dalla giornalista Tonia Cartolano. L’ouverture dell’...

