Infortunio Dybala | tifosi in ansia | la storia Instagram del fratello

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Talento cristallino, corpo di cristallo. Una frase che descrive perfettamente Paulo. Ieri, in Roma-Fiorentina, l’ennesimo episodio: decisivo con l’assist per il gol di Lukaku, poi fuori per. Problema al flessore della coscia sinistra per l’argentino,in: possibile che il suo 2023 sia finito qui? Si attendono comunicazioni ufficiali dalla Roma. LadeldiGustavodi Paulo, ha pubblicato unaenigmatica che cita Rocky Balboa: “nessuno ti colpisce più forte della vita. Ma non importa quanto forte colpisca, ma quanto resisti e continui ad andare avanti. Così si vince“. Secondo molti ...

Altre News in Rete:

La furia della Roma: silenzio stampa dopo la partita

Come se non bastasse l'muscolare rimediato da Paulonel primo tempo costringerà la Roma a giocare con un attacco inedito e senza stelle la trasferta di Bologna in programma nella ...

Dybala e l’infortunio in Roma-Fiorentina: come sta Corriere della Sera

Dybala, infortunio al flessore durante Roma-Fiorentina. Si ferma anche Azmoun. Le news Sky Sport

Espulsione Lukaku in Roma-Fiorentina, tifosi giallorossi in rivolta: perché Palomino no

Tifosi giallorossi in rivolta per la decisione dell'arbitro: l'espulsione di Lukaku in Roma-Fiorentina riapre il caso Palomino.

Pagelle 15° giornata Serie A 2023/2024: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 15° giornata del Campionato di Serie A 2023-2024: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori ...