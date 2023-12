Inediti Amici 23 | quando escono | spunta Angelina Mango tra gli autori | tutte le canzoni degli allievi dentro e fuori dalla scuola

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Sta per finire la prima fase di23, il talent show più amato della TV. Stanotte (a mezzanotte) usciranno i nuovidei cantanti, ecco i titoli delle tracce, glianche) ed i produttori delle23: leancora nellaDimmi che non è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.