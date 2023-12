Incidenti sul lavoro | morto un operaio a Milano Schiacciato da una cassaforma metallica in un cantiere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ennesima morte bianca questa mattina a. Undi 28 anni di origini egiziane è rimastoda unaal decimo piano di unedile. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 in via Paravicini angolo Sammartini. L’uomo, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, stava lavorando con altri colleghi quando durante lo spostamento di una autogru il manufatto si è sganciato uccidendolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di via Benedetto Marcello, il personale del 118 e dell’Ats e la polizia locale. Nei primi otto mesi del 2023 sono state 657 le denunce per decesso sulpresentate all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni (Inail) secondo la relazione annuale presentata a Roma a ottobre e più di ...