Incidente sul lavoro | operaio muore schiacciato dal peso di una gru

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Milano, 11 dicembre 2023 – Undi 28 anni è mortodal carico di una gru, questa mattina, a Milano. Inutili i soccorsi, l’uomo è deceduto sul colpo. E’ accaduto in un cantiere edile in via Parravicini, nella zona della Stazione Centrale, intorno alle 9. E’ accaduto in un cantiere edile in via Parravicini, nella zona della Stazione Centrale, intorno alle 9. Per recuperare il corpo sono intervenuti i vigili del fuoco. L’, di origine egiziana, è rimastomentre si trovava sotto il carico al decimo piano di una struttura in costruzione, caduto dalla gru dopo un cedimento. La ricostruzione della dinamica dell’infortunio è in corso da parte del personale di Ats intervenuto sul posto. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l’uomo stava lavorando con alcuni colleghi e durante la ...