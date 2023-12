Incidente sul lavoro a Milano | morto il ventenne Mohammed Elsughir

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 11 dicembre 2023), 28 anni, stava lavorando con altri colleghi al decimo piano di un palazzo in costruzione a, quando èin un drammaticosul. L’operaio di origini egiziane èdopo essere rimasto schiacciato dal carico di una gru in un cantiere edile lunedì mattina in via Parravicini, non lontano dalla stazione Centrale.El Sughir stava lavorando con altri colleghi al decimo piano di una struttura in costruzione. Nel corso della movimentazione dell’autogru una cassaforma si è sganciata cadendogli addosso. I medici hanno solo potuto constatare il decesso. Sono intervenuti i vigili del fuoco di via Benedetto Marcello, il personale del 118 e dell’Ats.era ...