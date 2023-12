(Di lunedì 11 dicembre 2023) Una tragica vicenda ha sconvolto la tranquilla comunità di Roccavione, nei pressi di Cuneo. Unadi 68 anni ha perso la vita all’alba di oggi, lunedì 11 dicembre, dopo essere stata investita da un treno regionale in prossimità di un passaggio a livello. L’è avvenuto poco dopo le 7, quando il treno diretto verso Cuneo, percorrendo la tratta ferroviaria Cuneo-Limone Piemonte, ha colpito la. Le circostanze dell’sono ancora in fase di accertamento, ma le prime informazioni suggeriscono che la vittima stesse tentando di attraversare il passaggio a livello a piedi nonostante fosse chiuso. Le autorità sono intervenute tempestivamente sul luogo dell’. La Polizia, i Carabinieri, i vigili del fuoco, il personale della Rete Ferroviaria Italiana (RFI), il magistrato di ...

News su Incidente ferroviario, una donna è morta

Altre News in Rete:

Scontro tra treni, aperta un'indagine per disastro ferroviario colposo

Disastrocolposo: è questa l'ipotesi per la quale è stata aperta un'inchiesta sull'avvenuto lungo la linea Adriatica tra Forlì e Faenza , nel quale sono rimasti coinvolti il Frecciarossa 8828 Lecce - Venezia e il Regionale Tper 'Rock' 1742 Pesaro - Bologna. Il ...

Incidente ferroviario tra due treni sulla Bologna-Rimini: 17 i feriti. Aperta un’inchiesta sulle cause: il Fr… La Stampa

Tamponamento Frecciarossa-Regionale, la dinamica dello scontro di Faenza. Ecco le ipotesi sull’incidente Il Fatto Quotidiano

Incidente tra treni, cos'è successo davvero: il Frecciarossa in retromarcia e la strana dinamica dello scontro

Il treno Frecciarossa, che era fermo, ha cominciato ad andare in retromarcia per inerzia vista la pendenza della tratta ferroviaria ed ha colpito, sia pure a bassissima velocità, un ...

Linea Jonica, Scutellà (M5S): “Dopo incidente non si abbandonino i pendolari”

"C’è un’emergenza isolamento che va affrontata subito, i cittadini non possono restare in balia degli eventi senza avere certezze né comunicazioni precise". Lo dichiara in una nota la deputata del ...