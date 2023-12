Incidente ferroviario tra due treni sulla Bologna-Rimini | 17 feriti e circolazione nel caos

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Pubblicato il 11 Dicembre, 2023 Ieri sera poco dopo le 20:00 si è verificato un, una sorta di tamponamento tra due, un Intercity e un regionale, lungo la linea ferroviarianel territorio di Faenza, in provincia di Ravenna. Sono intervenuti prontamente sul posto i vigili del fuoco provenienti da Ravenna e da Forlì, mentre laferroviaria tra Castelbolognese e Forlì è stata sospesa. Al momento si contano 17, ma a quanto pare le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. La dinamica dell’Da quanto si apprende un treno regionale “Rock” e un Frecciarossa, che viaggiavano ad una velocità contenuta entrambi in direzione Nord, si sono scontrati per ...