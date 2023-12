Inciampa e cade a testa in giù in una buca scavata in spiaggia | 23enne muore sepolto da chili di sabbia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Josh Taylor, 23 anni, ha perso la vita in un incidente durante una festa insull‘isola di Bribie, Australia. Sabato 2 dicembre, i servizi di emergenza sono stati chiamati intorno alle 14 per un giovane intrappolato in unadidurante un raduno sulla costa meridionale del Queensland. Trasportato d’urgenza all’ospedale Princess Alexandra, Taylor è deceduto il 7 dicembre, a causa delle ferite riportate. L’incidente si è verificato durante una festa in, dove la vittima è caduta in unadidi un metro e mezzo, originariamenteper arrostire un maiale. Con la caduta, ilha smosso una grande quantità di, che gli è poi crollata addosso seppellendolo vivo. Circa quindici persone ...

