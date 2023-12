Incendio all’ospedale di Tivoli | disposta consulenza per stabilire le cause del rogo Il procuratore Menditto | «Escludiamo il dolo»

Leggi su open.online

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Cosa è successo anella notte di venerdì 8 dicembre, quando è divampato unche ha portato alla morte di tre pazienti dell’ospedale San Giovanni Evangelista? Da dove sono nate le fiamme che, dall’interrato fino al pronto soccorso, hanno finito per investire gran parte della struttura? Per rispondere a queste domande, e per effettuare inoltre verifiche sull’impianto ante sui sistemi di sicurezza all’interno del nosocomio, la Procura della città disporrà una maxi. Il fascicolo al momento resta contro ignoti. I reati ipotizzati sono quelli di omicidio colposo plurimo ecolposo: al momento non ci sono elementi per ipotizzare alcuna volontarietà dei fatti, né per iscrivere qualcuno tra gli indagati. I pm, coordinati dalFrancesco ...