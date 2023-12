Altre News in Rete:

Russia, giallo Aleksei Navalny: dov'è finito l'oppositore di Putin

Respinta la richiesta di appello di: esecutiva la condanna a 19 anni Alekseinon risulta più nell'elenco dei detenuti della colonia penale Ik - 6 di Melekhovo, nella regione di ...

Russia, giallo Aleksei Navalny: dov'è finito l'oppositore di Putin Il Tempo

Russia, allarme per Navalny: non dà notizie di sé da 3 giorni TGCOM

In Russia Navalny scompare nel nulla: non è più in carcere

Navalny è stato condannato a 19 anni di carcere ad agosto per "estremismo" e per questo doveva essere trasferito a un regime più duro di detenzione. I trasferimenti da una colonia penale all'altra in ...

Navalny scomparso, si sono perse le tracce del dissidente russo

Alexei Navalny è scomparso: il dissidente russo non partecipa alle udienze e non si trova più nel carcere in cui era recluso.