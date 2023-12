In Italia arriva DAZN shop | di cosa si tratta

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 dicembre 2023)una nuova iniziativa di. Dopo il debutto in Spagna e Germania, anche l’lancia. Sidi una funzionalità e-commerce dedicata al merchandise ufficiale sportivo in partnership con Fanatics, piattaforma sportiva digitale globale. Nel dettaglio il servizio offre ai tifosi accesso all’ampio assortimento di merchandise sportivo con oltre 900 squadre, campionati, leghe e organizzazioni sportive tra le più importanti, incluse squadre di calciono e internazionale, prodotti Nfl dedicati al football americano, merchandise ufficiale del basket e del mondo motorsport. “Un passo fondamentale nel diventare la piattaforma di riferimento degli appassionati di sport, offrendo tutto ciò che un fan desidera in un unico posto e con un unico account: ...