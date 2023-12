In Irpinia i depuratori delle acque industriali hanno smesso di funzionare

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Dal 7 dicembre i lavoratoribloccato le attività per protestare contro il loro probabile licenziamento, con gravi rischi ambientali

Altre News in Rete:

Crisi Asidep, ora il timore in Alta Irpinia è sui rischi ambientali

Sant'Angelo dei Lombardi . La crisi dell'Asidep insi aggrava: ci sono stati i primi sversamenti daidi Nusco e Sant'Angelo dei Lombardi. Tra domani e martedi si conosceranno i risultati dei primi campionamenti e l'Arpac lancia l'...

Depuratori industriali a rischio in Irpinia, monito di Buonopane: evitare a ogni costo il blocco Irpinia TV

Allarme depuratori in Alta Irpinia per il caso Asidep, i sindaci lanciano l'allarme Tu si nat in Italy

Asidep: lo sciopero ad oltranza, la depurazione a rischio, e la vertenza che si inasprisce

In attesa che il presidente dell’Area di Sviluppo Industriale, Pasquale Pisano, decida per l’affidamento negoziato ad Irpiniambiente che così, per dodici mesi, potrà gestire il servizio della ...

Sciopero depurazione in Irpinia, l'Arpac: «Pericoli per la salute pubblica»

Sulle conseguenze del blocco della depurazione industriale il monitoraggio dell'Arpac non si arresta, con squadre di tecnici e addetti del dipartimento provinciale di Avellino in allerta e ...