In arrivo altri 100 mila euro per il riconoscimento dei danni da predazione in Toscana

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ulteriori 100inper gli indennizzi deidaprovocati dai lupi alle aziende. Lo ha deciso la giunta regionale su proposta della vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi. Il provvedimento va a copertura delle istanze presentate nell’annualità 2023 a seguito del bando approvato con decreto del 29/06/2023 portando l’importo complessivo stanziato ad495. Saranno ammesse le richieste di indennizzo per gli animali uccisi, calcolate in base al valore di mercato dell’animale allevato e le spese sostenute per i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti (documentati mediante fatture quietanzate). Saranno ammesse le spese per gli animali uccisi, calcolate in base al valore di ...