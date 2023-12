Impala a Spotify | “Servono linee guida anche per le altre piattaforme”

(Di lunedì 11 dicembre 2023)chiede accordi con. L’Associazione della Musica Indipendente chiede infatti una modifica delle retribuzioni tramite royalties. La piattaforma musicale aveva recentemente stabilito una soglia di 1000 stream annui per il pagamento. Ma orachiede una modifica.: quali sono le priorità Secondo i gestori del DSP, il nuovo modello di retribuzione potrebbe aumentare i ricavi di artisti “professionisti ed emergenti” di oltre 1 miliardo di dollari, nei prossimi cinque anni. Come già riferito, sono state confermate le sanzioni a distributori ed etichette colpevoli di azioni fraudolente volte ad alterare il conteggio degli stream.ha però chiesto una serie di domande tra cui “la proposta è stata discussa con le autorità di regolamentazione?” ...

Altre News in Rete:

√ Impala ha lanciato un appello a Spotify: 'Chiediamo garanzie'

Questo è un contenuto esclusivo per gli iscritti a Music Biz controllo dell'utente in corso TAGS creators economy ,, royalties ,, streaming La fotografia dell'articolo è pubblicata ...

v Impala ha lanciato un appello a Spotify: "Chiediamo garanzie" Rockol.it

IMPALA's questions for Spotify over the changes it is making to its model Complete Music Update

Impala ha lanciato un appello a Spotify: "Chiediamo garanzie"

“Spotify deve stabilire delle linee guida anche per le altre piattaforme”: è l’appello lanciato da Impala, l'associazione europea delle indie, a seguito dell’annuncio da parte del dsp svedese sul ...

Mount Matsu

Il quartetto psych rock danese degli Yin Yin è pronto a tornare sulle scene con un nuovo lavoro in studio intitolato "Mount Matsu", il loro terzo album ad un anno di distanza da "The Age of Aquarius".