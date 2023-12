Immaginare Orlando presenta “Hairspray” | il cult movie di John Waters

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Bergamo. Se è vero che le tradizioni si creano, è senz’altro vero che l’associazioneha costruito negli anni uno dei suoi appuntamenti tradizionali più atteso e partecipato: la serata “Merry Querrmas” che, ogni anno, invita il pubblico e le persone associate a trovarsi per vedere un filmdella storia della cinematografia queer, e non solo, e a festeggiare insieme l’avvicinarsi delle festività invernali. Quest’anno l’appuntamento è per martedì 12 dicembre all’Auditorium di Piazza della Libertà con il filmla commedia musicale camp del 1988 di, che con la sua protagonista Tracy Turnbald e con la presenza della indimenticabile Divine, mette in scena una brillante satira sul razzismo e il conformismo della società statunitense. Durante la ...