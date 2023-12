Ilary Blasi è “incinta di Bastian”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Un’esperta di gossip, Deianira Marzano, ha ricevuto una segnalazione da una presunta fonte affidabile che sostiene chesiadel suo attuale fidanzato,Muller. Tuttavia, è importante prendere questa indiscrezione con le pinze, poiché non ci sono prove concrete che confermino la gravidanza di. “Deia buondì,. Fonti sicurissime me lo hanno confermato”, ha scritto questo utente abbastanza sicuro del suo. “Mi è stato rilasciato un commento poco fa sulla mia fanpage che però poi l’utente ha eliminato. Comunque il dubbio è venuto anche a me perché lanon ha sciato durante tutta la vacanza”, ha aggiunto facendo riferimento al weekend appena passato dalla conduttrice e da ...