Il ruolino di marcia del Milan nel 2023 | crolla anche un record

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ildidelnelè sconfortante. Fin qui i rossoneri, dal 5 gennaio (Inter-1-0 in campionato) e sabato 9 dicembre hanno vinto appena 22 partite e ne hanno perse addirittura 16, metà delle quali solo in campionato. Sono state in totale 51 le sfide giocate dal Diavolo nel(fino ad Atalanta-), e la percentuale di successi non è certo da squadra che può ambire a vincere qualcosa di importante. Ildi Stefano Pioli nell’anno solareha conquistato bottino pieno solamente il 43% delle volte che è sceso in campo. A completare il bilancio i pareggi, 13 complessivi, coppe comprese. I punti persi per strada da Davide Calabria e compagni negli ultimi dodici mesi sono stati 74 su un totale di 153. ...