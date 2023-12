Il Pd affossa Draghi alla Commissione europea Non ci sono le condizioni politiche Il tema non c' è

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 11 dicembre 2023) "Marioè una delle figure più autorevoli a livello europeo e mondiale. Farebbe bene in ogni ruolo. Ma purtroppo non è unin discussione perché non cile". Così Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr della segreteria del... Segui su affaritaliani.it