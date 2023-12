Il Partito Radicale in piazza per Zoncheddu

Leggi su tpi

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Dopo la convention di domenica mattina sul caso di Beniaminoche ha coinvolto in diretta su Radiodiversi avvocati, politici e giornalisti, domani martedì 12 dicembre dalle 13, davanti alla Corte d’Appello di Roma, si terrà la manifestazione delper sostenere la vicenda giudiziaria del pastore arrestato e condannato all’ergastolo per un triplice omicidio negli anni ’90. La tesoriera dele Garante per le persone private della libertà personale per la regione Sardegna, Irene Testa , che ha portato avanti una battaglia per difendere la sua innocenza, ha raccolto, fra le altre, la voce di Gaia Tortora vicedirettrice del Tg La7. “Sarebbe bello che le persone, laddove fosse possibile, venissero a vedere che cosa accade e che cosa si dice e decide dentro le aule di ...