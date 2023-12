Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 11-15 dicembre 2023 | Tancredi promette vendetta su Matilde e Vittoria

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Chiara Baschetti e Flavio Parenti () - UsIlda lunedì 11 a venerdì 15Rosa sta cercando un nuovo lavoro e Armando, molto preoccupato, decide di chiedere aiuto a Don Saverio.si gode la sua storia con Vittorio. Nel frattempo, un telegramma annuncia l’arrivo di una persona inattesa a villa Guarnieri.vuole consultare il proprio avvocato per sapere se il suo matrimonio possa essere annullato.. Rosa prende una decisione importante riguardo alla sua carriera di insegnante.nota che Flora gli ha nascosto una lettera e si insospettisce.è in preda all’ira e ...

Altre News in Rete:

Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 12 dicembre 2023: Matilde vuole far annullare il suo matrimonio!

Nella puntata de IlSignore in onda il 12 dicembre 2023 , alle ore 16.00 su Rai1 , Matilde sarà decisa a fare un passo molto importante per il suo futuro. Le Anticipazioni dell' episodio della Soap ci ...

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate dall'11 al 15 dicembre 2023 La Gazzetta dello Sport

Il Paradiso delle Signore: Marta torna, Tancredi minaccia Matilde Libero Magazine

I Migliori 5 Pacchetti di Viaggio Familiare per Esplorare le Meraviglie dell’Islanda

Per le famiglie che desiderano esplorare questo paradiso nordico, numerosi pacchetti di viaggio ... soddisfacendo diverse preferenze e lunghezze delle vacanze. I paesaggi stagionali distinti ...

Catania, vaccinazioni antinfluenzali gratuite per senza fissa dimora: dove e quando

In programma oggi, alle ore 18.00, presso l’ambulatorio solidale della Croce Rossa Italiana (CRI,) in Via Calamatta 24, una nuova seduta di vaccinazioni antinfluenzali gratuite per persone senza fissa ...