Il Napoli è così involuto che sembra una squadra debole più che in crisi Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ilcheunapiù che in. Lo scrivecon Emanuele Gamba che si sofferma sulle difficoltà che stanno incontrando anche le altre squadre che hanno vinto i loro campionati: dal Manchester City al Bayern al Barcellona. Ecco cosa scrive: La fatica di rivincere sta spolpando i campioni in carica. Li scarica. Ilè dentro un abisso di 17 punti in meno, prima dominava e adesso tartaglia: èche nonneanche unainma una, che è assai più preoccupante. Il caso napoletano è il più eclatante, ...